Пусть акционеры вспомнят, для чего им банки

Отныне проблемные финансовые институты будет спасать не государство, а собственники

Регулятор финансового рынка, наконец, озвучил окончательные результаты независимой оценки качества активов банковского сектора (AQR). Они радуют слух и профессиональных участников рынка, и клиентов: дефицита капитала нет, риски для вкладчиков банков-участников (всего их 14) отсутствуют.

И сразу после этого в СМИ и социальных сетях начался парад участников этой процедуры. Как-то необычно выглядит это PR-шествие, если учесть, что в последние годы банки существенно секвестировали свои рекламные бюджеты и не стремились демонстрировать свои достижения.

Но тут появилась острая необходимость в том, чтобы слегка подправить фасад – облагородить свой имидж. Ведь несмотря на всю деликатность, с которой действовали оценочные компании и регулятор, и несмотря на оптимистичный месседж, который послан клиентам банков, некоторые банки все-таки находятся в зоне риска. Их положение явно неоднозначное.

Четверо под вопросом

В отчете содержится, как и положено, много общей информации, но есть и почти приватная. В частности, становится известно, что четыре банка из 14 войдут в программу защиты активов: АТФ Банк, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк и Нурбанк.

Надо полагать, что в этом ряду могло оказаться куда больше банков, но регулятор, по словам заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Олега Смолякова, принял во внимание и оценил, что уже во время реализации AQR банки провели значительную работу по улучшению качества активов, в частности, приняли новые залоги, погасили часть проблемных займов, отразили убытки через провизии и списания.

По его словам, данные меры привели к существенному улучшению ситуации по достаточности капитала относительно приведённой в отчёте оценки AQR на 1 апреля 2019 года. Так, только за период с августа 2019 года по февраль 2020 года из 369,4 млрд. тенге потенциальных корректировок AQR банков – участников Программы, почти половина, или 180 млрд. тенге потенциального эффекта на капитал были полностью урегулированы самими банками.

Вспомнили про акционеров

Поддержка банков будет осуществлена полностью на возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров. Наконец-то! 11 лет поддерживали за счет бюджета – довольно!

Как банки будут приводить в порядок?

Во-первых, акционеры обязаны произвести докапитализацию банков в течение 3 месяцев в размере не менее 50% от разницы между итогами AQR и объемом провизий, которые банки формируют в рамках Программы повышения финансовой устойчивости.

«Участие акционеров банков – участников Программы повышения финансовой устойчивости является нашим самым главным приоритетом. В этой связи, оставшиеся риски банков будут на 157 млрд. тенге закрыты самими банками и их акционерами, из них более чем на 40 млрд. тенге за счёт акционеров. Участие банков и акционеров в покрытии потенциальных рисков банков составит в итоге 83,5%», — пояснил Олег Смоляков.

А Нурбанк, в дополнение к этому, получил разрешение на выпуск субординированных облигаций, поскольку он не использовал ранее какие-либо меры государственной поддержки.

Во-вторых, банки получат от Фонда проблемных кредитов Министерства финансов безденежную платную гарантию на 5 лет. Гарантия является неденежным механизмом, предоставляемым банкам, участникам Программы повышения финансовой устойчивости, на платной основе под 3% годовых. Гарантия признается по МСФО как инструмент, обеспечивающий покрытие потенциальных рисков снижения стоимости активов на балансах банков. Гарантия позволит завершить реализацию Программы повышения финансовой устойчивости, обеспечить более высокое покрытие активов провизиями и (или) капиталом. Гарантия на сумму не более 117 млрд. тенге предоставляет возможность акционерам самостоятельно закрыть оставшиеся риски. Более того, в рамках данной программы бюджет получает дополнительный доход за счёт акционеров банков.

В-третьих, банки, вошедшие в программу защиты активов, получили однозначный запрет на выплату дивидендов акционерам, запрет на определённые виды сделок с высоким уровнем риска – им противопоказаны слияния и поглощения, активный рост высокорискованных сегментов. Будут установлены ограничения на размер выплачиваемой компенсации руководству банка, управление активами будет вестись под санкционированным контролем. Банки также будут обязаны произвести оптимизацию административных и операционных расходов.

Как заявил Олег Смоляков, благодаря этому комплексу мер, будет обеспечено полное покрытие всех потенциальных рисков в 2020 году.

***

Что интересно, в рекламном флешмобе банки демонстрируют невиданный оптимизм. Чего только стоят заголовки: «N доволен результатами AQR», «Оценка качества активов успешно пройдена в NN», «Результаты AQR подтверждают надежность NNN», «За счет АQR NNNN намерен повысить свою ликвидность».

Столько оптимизма, столько здравиц, что сразу забываешь о том, что речь идет вообще-то о банках, которые имеют реальные проблемы.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.