Алматы. 5 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстанскую модель рассматривают эксперты России при обсуждении транзита власти.

«Дело не в легитимности. Мы имеем большую дискуссию, зачем вообще все это делается, вот с этого надо начинать. Мы помним, как очень многие политологи оппозиционного толка всегда придумывают страшные конспиративные заговоры – что это все делается для того, чтобы остаться у власти. Вот для того, чтобы президенту остаться у власти – все это не нужно, это совершенно однозначно. Какой-то невероятно сложный путь в обход. Я всегда говорил: смотрите на Назарбаева, на Казахстан. Либо вы проводите референдум, продлеваете полномочия, и все вам тут же объяснят, что это нормально. Либо убираете статью про два срока», — сказал в интервью «Эху Москвы» декан юридического факультета Северо-Западного Института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Цыпляев, отвечая на вопрос по поводу роли поправок в Конституцию РФ в повышении степени легитимности действующей власти.

И ничего больше, продолжил он, не надо делать.

«Поэтому разговоры о том «а как, а что, а чтобы Белоруссию присоединить, как Госсовет придумать, сроки обнулить» – это все абсолютно несерьезно», — отметил спикер.

Также он остановился на проблеме транзита власти.

«Я могу сказать, что это вопрос абсолютно открытый, и я думаю, что в персоналистских режимах это самая большая проблема. И это всегда та точка, когда никто не может предсказать, во что это выльется. Я думаю, что будет вопрос по поиску преемника, каков он будет – сегодня предсказать невозможно, я гадать на кофейной гуще не хотел бы. Мы видели варианты успешного решения подобной проблемы, скажем, пока это Казахстан», — считает эксперт.

При этом транзит власти в Узбекистане, по его словам, оказался непростым.

«Мы видим фантастически сложные решения этой проблемы (транзита власти – КазТАГ), как Узбекистан, где это закончилось массовыми посадками силовиков на совершенно фантастические сроки. То есть, там под флагом серьезнейшей перестройки и либерализации идет невероятное выяснение отношений между разными кланами, и немало кто там оказался в тюрьме», — пояснил Цыпляев.

Напомним, 9 июня 2019 года в Казахстане прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Касым-Жомарт Токаев. Ему тремя месяцами ранее – 19 марта свои полномочия главы государства передал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Многие независимые наблюдатели и широкая часть общественность отметила, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.