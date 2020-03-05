Moody’s: В ближайшие три месяца акционеры вольют капитал в четыре банка РК

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Акционеры вольют капитал в «АТФБанк», «Банк ЦентрКредит», «Евразийский банк» и «Нурбанк» в ближайшие три месяца, заявляет международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s).

«В соответствии с планами пополнения капитала, согласованными между акционерами четырех банков и регулятором, акционеры вольют капитал в ближайшие три месяца, а в последующие пять лет банки будут обязаны создавать дополнительные резервы на случай потери кредитов», — говорится в отчете, размещенном на сайте агентства.

В AQR (оценке качества активов) были определены четыре банка, контролирующие 16,5% банковских активов сектора: «АТФБанк», «Банк ЦентрКредит», «Евразийский банк» и «Нурбанк», нормативные коэффициенты капитала которых на 1 апреля 2019 года были бы ниже минимального нормативного требования, если бы они создали адекватные резервы на случай потери ссуд на эту дату. Планы финансового оздоровления, гарантированные правительством, позволят банкам, по данным агентства, укрепить платежеспособность в 2020 году и в течение следующих пяти лет.

По оценкам Moody’s, обязательные резервы рейтингуемых агентством «АТФБанка», «Банка ЦентрКредит» и «Евразийского банка» меньше, чем их годовой доход до вычета резервов, что говорит о том, что этими требованиями можно будет управлять, даже не прибегая к гарантиям, выданным госфондом проблемных активов. Кредиторы банков, по мнению Moody’s, получат выгоду от обязательства правительства покрыть любой оставшийся дефицит в конце пятилетнего периода. Взвешенные с учетом риска активы каждого банка будут уменьшены на сумму полученной гарантии, улучшив нормативы достаточности капитала.

Действия «Нацбанка», по мнению Moody’s, свидетельствуют о приверженности властей Казахстана оказанию помощи владельцам банков.

Четыре банка имели слабое качество активов в течение последних нескольких лет. Их проблемные кредиты, разделенные на акционерный капитал плюс резервы на потери по ссудам, –​​ были высокими и превышали 100% по состоянию на 1 апреля 2019 года, дату начала AQR. Результаты AQR показали увеличение коэффициентов проблемных кредитов в некоторых банках и значительное недообеспечение, что в основном отражает мнение регулятора о чрезмерно оптимистичной оценке залога.

Однако результаты AQR также показали, считает Moody’s, что эти банки существенно усилили свои буферы поглощения потерь во II полугодии 2019 года. В следующие пять лет четыре банка будут ограничены, например, в бонусных выплатах акционерам, им запрещено выплачивать дивиденды и от них требуется оптимизировать административные расходы.