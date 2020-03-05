На каждого казахстанца в среднем приходятся по две платежные карточки

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Алматы. 5 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. На каждого казахстанца в среднем приходятся по две платежные карточки, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«На начало 2020 года на рынке в обращении находились 32 млн платежных карточек, их них 57% (18,2 млн) являются активными платежными карточками. Основные факторы роста – спрос населения на карточные продукты, развитие мобильных сервисов и программы лояльности банков», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По данным Нацбанка, по итогам 2019 года 96 428 предпринимателей разместили 161 690 POS-терминалов на 134 484 торговых точках. По сравнению с показателями 2018 года наблюдается повышение численности предпринимателей (17%), количества торговых точек (22%) и POS-терминалов (27%).

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