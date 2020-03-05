Запасы нефти и газа обнаружены в верхней части Пенджаба в Пакистане

Алматы. 5 марта. КазТАГ — Компания Pakistan Oilfields Limited обнаружила запасы нефти и газа в верхней части Пенджаба в Пакистане, сообщает Business Recorder.

«Как стало известно в четверг, в Пакистане Oilfields Limited (POL), ведущая компания по разведке и добыче нефти и газа, обнаружила нефть и газ в верхней части Пенджаба. Компания сообщила, что бурение скважины Pindori-10 было начато 28 января 2019 года, и достигло целевой глубины в 13 701 футов. Было проведено опробование скважины пластоиспытателем с целью проверить пласт Локхарта. Апробирование показало возможность добычи 832 баррелей нефти в сутки, 2,76 миллиона кубических футов газа в сутки и 330 баррелей воды в сутки», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что испытания скважины все еще продолжаются.

По информации издания, POL имеет 35-% долю в Pindori D&P Lease, в то время как управление по регулированию нефтегазовой отрасли (OGRA) и Attock Oil Company Limited владеют 50% и 15% акций соответственно.

Как сообщается, в январе было объявлено об обнаружении газа и конденсата на разведочной скважине в блоке Ранипур в Синде. Скважина показала наличие 1,85 млн куб. футов газа в сутки, шесть баррелей в сутки конденсата.