Велоклуб Astana пропустит три международные гонки из-за ситуации с коронавирусом

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Велоклуб Astana Pro Team пропустит три международные гонки из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.

«Команда Astana Pro Team снимается с гонок на 15-дневный период из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Начиная с сегодняшнего дня и до 20 марта команда не будет участвовать ни в каких соревнованиях», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что «это решение было принято после тщательного рассмотрения вопроса менеджментом и докторами команды».

«Данной мерой, мы решили защитить здоровье наших гонщиков и персонала, а также взять на себя ответственность перед обществом в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Конечно, мы бы предпочли участвовать во всех предстоящих гонках, но на данный момент главное – это безопасность. Впереди у нас долгий сезон с большим количеством важных гонок. Это было трудное решение, но мы должны защитить велосипедную семью, а также наши собственные семьи дома», — сказал генеральный менеджер клуба Александр Винокуров.

Как уточнили в пресс-службе, Astana Pro Team не выступит в гонках «Страде Бьянке», «Париж – Ницца» и «Тиррено – Адриатико».

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 93 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.