Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ — Назначен новый вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Брекешев Сериккали Амангалиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что постановлением правительства Санжар Жаркешов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, которую занимал с августа 2019 года. В ведомстве Жаркешов курировал вопросы геологии.

Напомним, Сериккали Брекешев в 2007-2014 годы работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа, с 2015 года – в структуре АО «КазТрансГаз» – был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.