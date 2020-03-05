Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1641,85.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 2,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1477,83 (+2,77), а в британских фунтах – 1281,63 (-5,1).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.