Бывший управляющий директор «БТА Банка» экстрадирован из ОАЭ

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ — Бывший управляющий директор АО «БТА Банк» Рустам Ибрагимов экстрадирован из ОАЭ, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры (ГП) РК.

«4 марта сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по противодействию коррупции из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший управляющий директор АО «БТА Банк» Рустам Ибрагимов. Ибрагимов разыскивался за хищение активов «БТА Банка» на сумму $250 млн, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве отметили, что с целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.

«Однако благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами и при содействии посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан. В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы», — резюмируется в сообщении.

Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.

Кроме того, уголовному преследованию в Казахстане регулярно подвергаются сторонники партии «Демократический выбор Казахстана» («ДВК»). Партия «ДВК», созданная и руководимая Аблязовым, в марте 2018 года решением суда в Нур-Султане была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.