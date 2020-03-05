Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» не согласна с обвинениями сенаторов по вопросам сертификации, сообщается на сайте палаты.

«К сожалению, сегодня в стенах сената от депутатов прозвучали обвинения в адрес национальной палаты по вопросам сертификации без приведения конкретных фактов. НПП «Атамекен» выражает несогласие с данными выводами», — говорится в официальном заявлении НПП «Атамекен» по итогам парламентских слушаний на тему легкой промышленности Казахстана касательно функций НПП по выдаче сертификатов.

Нацпалата предпринимателей отмечает, что в рамках подготовки к парламентским слушаниям на площадке сената было проведено семь рабочих совещаний по вопросам отрасли легкой промышленности.

«При этом в ходе обсуждений, где также присутствовали представители бизнеса, вопрос о сертификации рассматривался только в положительном русле», — заметили в «Атамекене».

Вместе с тем, как говорится в заявлении, «Атамекен» приветствует инициативность и заинтересованность сенаторов в данном вопросе и выражает готовность детально презентовать механизмы выдачи индустриального сертификата и сертификатов о происхождении товаров с приглашением представителей бизнес-сообщества, государственных органов и СМИ. В «Атамекене» рассчитывают на «конструктивное сотрудничество в данном вопросе».

«Согласно закону «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», к функциям НПП РК относятся оформление, удостоверение и выдача сертификатов о происхождении товара, а также выдача индустриального сертификата. Сегодня нацпалата выдает восемь видов различных сертификатов, включая экспортные сертификаты и сертификат СТ-KZ. Стоит отметить, что выдача сертификатов – это система, которая строго регламентирована на всех этапах», — сообщается в заявлении НПП.

«Атамекен» отмечает, что ежегодно НПП выдается более 7 тыс. сертификатов СТ-KZ и более 50 тыс. сертификатов на экспорт.

«Выдача сертификатов – это делегированная с 2014 года по поручению правительства РК палате функция. Передача этой функции в палату позволила гармонизировать процесс с международными нормами и практикой процедуры выдачи сертификатов в странах ЕАЭС и СНГ», — сообщили в «Атамекене».

В заявлении говорится, что инструмент индустриального сертификата был разработан по инициативе казахстанских предпринимателей- производителей в целях подтверждения наличия производства и производственных мощностей предприятия.

«В свою очередь необходимость создания инструмента была продиктована участившимися случаями недобросовестной конкуренции со стороны «лжепроизводителей», когда отдельные предприниматели под видом отечественной продукции поставляли несертифицированный дешевый импорт и, как правило, побеждали в регулируемых закупках», — объяснили в НПП.

«Атамекен» выдает индустриальный сертификат с апреля 2019 года.

«При этом первые шесть месяцев был определен как пилотный период, целью которого было совершенствовать механизм выдачи сертификата. По итогам пилотного периода палатой был проведен тщательный анализ не только выдачи, но и применения индустриального сертификата. По состоянию на 4 марта текущего года выдано более 250 индустриальных сертификатов, 70% из которых приходятся на отрасли легкой и мебельной промышленности. За указанный период была налажена обратная связь от всех участников процесса: от предпринимателей и отраслевых ассоциаций до государственных органов. Собрав мнения сторон, палатой был подготовлен пакет правок в правила, которые неоднократно выносились на обсуждение с бизнесом и причастными государственными органами», — перечисляется в сообщении.

В НПП отметили, что в ходе обсуждений всеми представителями казахстанских производителей, в том числе инвалидными организациями, была выражена однозначная позиция о необходимости индустриального сертификата, «как единственного инструмента верификации и поддержки действительных производителей продукции, и борьбы с лжепроизводителями».

«С 20 февраля текущего года вступили в силу новые правила, которые регламентируют: обязательное обеспечение не менее одного отраслевого эксперта в каждой области, городах республиканского значения и столице, в которых расположены действующие предприятия отрасли; возможность обслуживания вне очереди инвалидных организаций при рассмотрении заявления о включении в реестр ОТП (реестр отечественных товаропроизводителей – КазТАГ) и анализа состояния производства; полная автоматизация всего бизнес-процесса выдачи индустриального сертификата», — сообщили в палате.

В заявлении объясняется, что индустриальный сертификат является документом, подтверждающим наличие оборудования, мощностей, необходимых для производства группы товаров, к примеру, мебель, кабельная продукция или другое, но не определяющий технические характеристики продукции.

«Необходимо понимать, что технические характеристики товаров могут варьироваться от множества непостоянных факторов, включая используемые сырье и комплектующие при производстве, технологий производства и другое. В этих целях используются инструменты стандартизации, то есть ГОСТ-ы. В целом, необходимо отметить, что принятые изменения направлены на создание равных условий и добросовестной конкуренции среди отечественных производителей. Кроме того, новые правила позволили исключить возможность применения антиконкурентных мер при выдаче индустриального сертификата», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 12 февраля депутат мажилиса парламента РК Ирина Аронова попросила внести изменения в правила выдачи индустриальных сертификатов малому и среднему бизнесу (МСБ).

4 марта сенатор Серик Джаксыбеков выступил с критикой НПП «Атамекен» в части выдачи индустриального сертификата, для получения которого бизнесмены ждут экспертов до шести месяцев «как манну небесную». В свою очередь первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов заявил, что право предоставления индустриальных сертификатов планируется вернуть правительству Казахстана.