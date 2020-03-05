На решения Назарбаева влияет начавшийся 20 лет назад политический кризис – экс-глава КНБ

Алматы. 5 марта. КазТАГ — На решения первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева влияет начавшийся 20 лет назад политический кризис, считает экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) РК Амангельды Шабдарбаев.

«Потому что именно тогда начался политический кризис, который продолжается до сих пор. События тех лет влияют на те решения, которые сейчас принимает первый президент и его окружение. Именно в те годы президент и его окружение окончательно и навсегда перестали доверять друг другу», — сказал Шабдарбаев в интервью exclusive.kz, отвечая на вопрос, почему события почти двадцатилетней давности имеют такое значение сегодня.

Впрочем, как считает он, «и сейчас многие заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране».

«Их методы трусливы, они все делают чужими руками. Но они очень хотят подать дело так, что новый президент не справляется со своими обязанностями», — отметил Шабдарбаев.

Напомним, 26 марта 2008 года бывшего зятя первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и экс-посла РК в Австрии Рахата Алиева и экс-главу КНБ Альнура Мусаева военный суд Акмолинского гарнизона заочно признал виновными в подготовке государственного переворота и приговорил их обоих заочно к 20 годам лишения свободы. По данным КНБ, Алиев и Мусаев сформировали тщательно законспирированную организованную преступную группу – так называемое «Совершенно секретное управление» – и в период с 1997 по 2007 год руководили ею. Главной целью – был приход Алиева и Мусаева к верховной власти в республике. По материалам дела, вынашиваемый Алиевым и Мусаевым план захвата власти не исключал физического устранения отдельных лиц, и с этой целью в мае 2001 года Алиев и Мусаев поручили доверенным лицам изготовить ядовитые вещества, угнетающие сердечную деятельность человека и вызывающие летальный исход, а также изыскать радиоактивные изотопы. Суд признал их виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти, в ряде других военных преступлений.

Ранее – 15 января 2008 года Алмалинским районным судом Алматы Алиев, обвинявшийся в похищении топ-менеджеров «Нурбанка» – Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова, а также в рейдерстве, был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с конфискацией имущества, без права занимать государственные должности и осуществлять банковскую деятельность в течение трех лет.

Алиеву удалось скрыться в Австрии, куда позднее с иском против него в суд обратились родственники погибших.

В 2008 году австрийское правосудие по первому запросу из Казахстана отказало Астане в выдаче Алиева на основании того, что «на родине ему грозят пытки и несправедливый суд». В феврале 2011 года Европейский суд по правам человека снял фактический запрет на экстрадицию граждан Казахстана на родину. Суд в Страсбурге постановил: чтобы избежать выдачи, им придется доказать политическую мотивацию их преследования и персональную угрозу пыток и несправедливого суда.

15 июня 2011 года Алиеву было предъявлено официальное обвинение в убийстве топ-менеджеров «Нурбанка» – Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. Алиев был объявлен в международный розыск.

30 декабря 2014 года прокуратура Вены официально выдвинула обвинение против Рахата Алиева. Его обвиняли в организации убийства двух топ-менеджеров «Нурбанка» в 2007 году. По данным австрийской прокуратуры, реальным мотивом для убийства, по версии следствия, стал кредит размером в $30 млн, выданный «Нурбанком» фирме Хасенова.

24 февраля 2015 года Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме. Официальной версией считается суицид.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Касым-Жомарт Токаев. Ему тремя месяцами ранее – 19 марта свои полномочия главы государства передал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Многие независимые наблюдатели и широкая часть общественность отметила, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.