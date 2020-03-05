Алматы. 5 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Повышение цен на авиабилеты из Казахстана в Южную Корею объяснили сокращением рейсов.

«На ближайшие рейсы билетов уже нет в наличии, но можно приобрести по доступным тарифам на более поздние даты. Поймите и нас. Так как Южная Корея входит в первую категорию стран по опасности заражения коронавирусом, казахстанскими властями приняты меры по усилению безопасности населения. Поэтому в настоящее время у нас осталось всего по одному рейсу в неделю из Сеула в Алматы и Нур-Султан. Если говорить профессиональным языком, то провозные емкости между столицей Южной Кореи и столицей Казахстана сокращены наполовину, а между Сеулом и Алматы – на 80%. Цены «выше обычного» ничем иным объяснить нельзя», — сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям Air Astana Тлек Абдрахимов в четверг.

Комментируя информацию, опубликованную в СМИ со ссылкой на казахстанца из Южной Кореи, о том, что цены на авиабилеты из этой страны в Казахстан выросли в 3-4 раза – максимум до Т600 тыс. в одну сторону, он подчеркнул, что не может утверждать, что скриншот (с высокими ценами на авиабилеты из Сеула в Нур-Султан – КазТАГ) сделан не с сайта Air Astana.

«Там не видно, но точно, что это не прямой рейс. Только этим и можно объяснить такую высокую цену авиабилета. В то же время если зайти на официальный сайт нашей авиакомпании, то на ближайшее время билеты из Сеула в Алматы можно приобрести за Т237 тыс., а в Нур-Султан – за Т232 тыс.» — проинформировал Абдрахимов.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что цены на авиабилеты из Южной Кореи в Казахстан выросли в 3-4 раза – максимум до Т600 тыс. в одну сторону.

Между тем в туроператор Golden Tour Kazakhstan подтвердили, что из Нур-Султана в Сеул есть только один рейс, из Алматы в Сеул – два рейса – Air Astana и Asiana Airlines.

«Мне нужна точная дата вылета, так как цены на авиабилеты разные. Вы знаете, что ввели чрезвычайный режим для пассажиров, которые возвращаются из Кореи в Казахстан», — пояснили в компании.

Причем с датой обратного вылета из Сеула не все просто.

«Через четыре дня, как вы хотели, вылететь обратно не сможете, только через неделю. То есть вылетите из Казахстана 6 марта, а вернетесь только 13 марта Asiana Airlines или 14 марта Air Astana. Это будет дорого, Т476,5 тыс. в Сеул и обратно», — предупредили в Golden Tour Kazakhstan.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 93 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

4 марта Казахстан приостановил и сократил еще несколько международных авиарейсов.