Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Спортивную этику утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемую спортивную этику Республики Казахстан», — говорится в приказе министерства культуры и спорта РК.

Согласно приложенным правилам поведения, спортсмены, тренеры, тренеры-преподаватели и спортивные судья:

1) не допускают случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

2) соблюдают принципы честной игры и добросовестной спортивной состязательности;

3) уважительно относятся к представителям сборных команд, соперникам, зрителям и организаторам спортивных соревнований на спортивных мероприятиях;

4) уважают права и достоинства других спортсменов, волонтеров, а также не допускать в их сторону дискриминации и воздерживаться от политических демонстраций в местах проведения спортивных мероприятий и церемоний награждения;

5) избегают конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб своей спортивной репутации;

6) бережно и уважительно относятся к Государственному Гербу Республики Казахстан, Государственному Флагу Республики Казахстан, Государственному Гимну Республики Казахстан, а также государственным символам стран-участников спортивных соревнований;

7) знают музыкальную редакцию, текст Государственного Гимна Республики Казахстан;

8) при исполнении Государственного Гимна Республики Казахстан придерживаются этических норм Спортивной этики;

9) уважительно относятся к судейскому решению и воздерживаются от публичных споров;

10) бережно и уважительно относятся к спортивным наградам (кубкам, медалям, грамотам и дипломам), полученным по итогам спортивных соревнований;

11) участвуют в церемонии награждения на спортивных соревнованиях;

12) на спортивных соревнованиях, во время церемонии награждения, в период официального фотографирования и работы со средствами массовой информации находятся в спортивной форме сборной команды Республики Казахстан по виду спорта (национальной сборной команды по виду спорта) или своего спортивного клуба;

13) уважительно относятся к работе представителей средств массовой информации, освещающих спортивное мероприятие;

14) выступают в качестве примера для подражания другим спортсменам;

15) соблюдают положение (регламент) спортивных соревнований.

Спортсменами, тренерами, тренерами-преподавателями и спортивными судьями не допускаются:

1) разглашение информации, имеющей отношение к учебно-тренировочному процессу;

2) использование нецензурной брани, ненормативной лексики и оскорбительных жестов во время или после спортивного мероприятия;

3) действие или поведение, беспричинно нарушающее или являющееся вмешательством в ход спортивных соревнований или учебно-тренировочных сборов, либо негативно влияющее на репутацию или имидж Республики Казахстан;

4) угрозы какому-либо лицу перед, во время и (или) после проведения спортивного мероприятия в письменной или устной форме, включая язык жестов и мимику;

5) открытая демонстрация своих религиозных убеждений в команде и принуждение других лиц к участию в деятельности религиозных объединений, занятиях миссионерской деятельностью.

«Личные тренеры, тренера-преподаватели обеспечивают знание спортсменами государственного гимна Республики Казахстан. Руководители физкультурно-спортивных организаций обеспечивают размещение текста Спортивной этики в физкультурно-спортивных организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях на видном месте. Физкультурно-спортивная организация в день заключения трудового договора и договора о спортивной деятельности с тренером, тренером-преподавателем, судьей, а также в день зачисления спортсмена в физкультурно-спортивную организацию ознакомляет их в письменной форме с текстом Спортивной этики», — сказано в документе.