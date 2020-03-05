Эпидемия коронавируса лишь в феврале привела к экономическим потерям в $50 млрд

Алматы. 5 марта. КазТАГ — Эпидемия коронавируса лишь в феврале привела к экономическим потерям в размере $50 млрд, сообщают «Новости ООН».

«В последние два десятилетия Китай превратился в крупнейшего в мире экспортера и интегрировался в глобальные производственные сети. Страна укрепила свою репутацию основного поставщика компонентов для многих товаров. Но за последний месяц в Китае произошло резкое снижение «индекса деловой активности» до уровня 37,5 – самого низкого показателя с 2004 года. Это стало прямым следствием распространения коронавируса, считают эксперты. (…) Как следствие в Китае на 2% сократились объемы производства и объемы экспортных поставок. Только в феврале это сокращение привело к экономическим потерями во всем мире в размере $50 млрд», — говорится в сообщении со ссылкой на новый доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Отмечается, что в наибольшей степени пострадали страны Европейского союза (ЕС) и США, компании которых тесно связаны с производством в Китае. Так, в Поднебесной производят отдельные запчасти для автомобилей, например, немецких и японских компаний, или детали для смартфонов, выпускаемых в Соединенных Штатах.

«В наибольшей степени пострадали страны Европейского союза. Их экономические убытки оцениваются на уровне $15,5 млрд. Экономика Соединенных Штатов потеряет $6,8 млрд, Японии – $5,2 млрд, а Южной Кореи – $3,8 млрд», — следует из сообщения.

Как уточняется, самые большие потери понесли автомобильные компании, компании по изготовлению точных измерительных приборов, по производству медоборудования и изготовлению компонентов, используемых в информационно-коммуникационных технологиях.

Авторы доклада в качестве примера отмечают, что японская корпорация Honda Motor уже объявила о намерении сократить выпуск автомобилей на двух заводах в префектуре Сайтама. Такое решение было принято из-за нехватки комплектующих деталей из Китая, где экономическая деятельность была нарушена в связи со вспышкой нового коронавируса, начавшейся в китайской провинции Хубей в конце декабря прошлого года.

«Конечно, мы опасаемся, что вирус будет распространяться и дальше и выйдет из-под контроля. Если будут закрываться предприятия не только в Китае, но также в Индии и Соединенных Штатах и по всему миру, то мы столкнемся с огромными проблемами», — сказал сотрудник отдела международной торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД Алессандро Никита.

Он добавил, что, в конечном счете, экономические последствия этого вируса зависят от того, какие меры страны принимают для его сдерживания.

Эксперты также отметили, что Китай, по крайней мере, в первые несколько недель вспышки предпринял решительные шаги – в ущерб собственной экономике.

«В настоящее время влияние на глобальные производственно-сбытовые цепочки уже ощущается и такая тенденция, вероятно, будет продолжаться, в течение нескольких ближайших месяцев», — сказала эксперт ЮНКТАД Памела Кок-Гамильтон.

При этом она отметила, что пока речь идет только о краткосрочных последствиях в ближайшие несколько месяцев, а о долгосрочных прогнозах говорить пока рано, поскольку они будут зависеть от многих факторов, связанных с масштабами распространения вируса и ответными мерами государств, но уже сейчас очевидно, что любые сбои в Китае будут сказываться на европейских, американских и восточно-азиатских региональных цепочках производства.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 93 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.