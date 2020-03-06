Павлодар. 6 марта. КазТАГ — Автобус с 26 узбекистанцами перевернулся на трассе Кызылорда – Павлодар в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«ДТП произошло 6 марта в 00.15 в Экибастузской сельской зоне на 1160 км автодороги Кызылорда – Павлодар. Пассажирский автобус марки Mercedes ехал по маршруту Новосибирск – Ташкент. Водитель автобуса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В салоне находилось 28 человек, из них двое водителей – граждане РК и 26 пассажиров – граждане Республики Узбекистан», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области в пятницу.

В ведомстве отметили, что все 26 пассажиров уехали на попутном транспорте, а двое водителей остались возле автобуса.

«На место ДТП выехали центр медицины катастроф, местная полицейская служба, местные исполнительные органы. На месте пассажиры были осмотрены медиками центра медицины катастроф. В госпитализации они не нуждались. Пострадавших нет», — дополнили в областном ДЧС.