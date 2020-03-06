«Хозяин – барин, а барин – Хозяин, и ему решать, как называть подготовку к выборам – праймеризом или еще как-то». «Религиозный экстремизм в Казахстане: угроза изнутри?». «Почему Еркин Татишев не может найти учителя даже на зарплату 500 тыс. тенге в месяц»

Сетевой Казахстан 6 марта 2020г.

PLATON . ASIA . «От «советского» Политбюро» — Праймериз от Nur Otan – мы тут посовещались и я решил. Это событие можно назвать долгожданным, причем, не только для «нуротановцев», но и для их оппонентов и простых беспартийных активистов. Но в итоге было небольшое разочарование – вместо каких-то знаковых новостей были выданы вполне ожидаемые и легко предсказуемые тезисы. Впрочем, если в них вчитаться, то можно найти довольно показательные и интересные вещи. Хотя, как говорится, хозяин – барин, а барин – Хозяин, и ему решать, как называть подготовку к выборам – праймеризом или еще как-то.

«Аида Балаева: Главное счастье женщины — быть матерью» — В преддверии Международного женского дня Platon.asia задает вопросы помощнику Президента РК Аиде БАЛАЕВОЙ, которая трудится на одном из самых тяжелых ристалищ казахстанского госуправления — в Отделе по контролю за обращениями граждан АП РК — Женщина так устроена, что может гармонично сочетать в себе несколько ролей. Тому есть множество примеров и в истории, и среди наших современников. А путь к любому успеху лежит через дисциплину, ответственность и трудолюбие. Наша страна в этом плане не является исключением.

CARAVAN . KZ . «Спасет ли от заражения коронавирусом чеснок и надо ли дезинфицировать деньги» — Чтобы не отказываться от празднования 8 Марта и Наурыза, в некоторых организациях заранее готовят защитные маски и антисептические гели. Есть ли смысл избегать скопления людей в стране, где случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано? Почему маски исчезли из аптек, спасет ли от заражения чеснок и надо ли дезинфицировать деньги? Эти вопросы “КАРАВАН” задал исполняющему обязанности директора Национального центра общественного здравоохранения минздрава РК Дамиру КОБЖАСАРОВУ — С точки зрения эпидемиологической ситуации у нас сейчас ситуация стабильная. Но одной из важных мер профилактики является как раз таки ограничение посещения мест массового скопления людей. Этот вирус обладает высокой чувствительностью к повышенной температуре, и поэтому многие аналитики и эпидемиологи действительно ожидают весной и летом спада заболеваемости как в Китае, так и в мире в целом.

VOXPOPULI . KZ . «Право на неприкосновенность: Что изменилось в стране с появлением #НеМолчиKZ» — Летом 2016 года общественница Дина ТАНСАРИ создала в Казахстане движение #НеМолчиKZ и собрала круглый стол, где выступила перед депутатами Парламента и министрами с заявлением, что насилие против женщин в стране приняло угрожающие масштабы. Впервые вопрос был поставлен прямо: женщины в Казахстане нуждаются в защите со стороны государства, а наказание за насилие в отношении женщин, предусмотренное законом, требует ужесточения. Vox Populi собрал основные достижения #НеМолчиKZ за эти годы.

IA — CENTR . RU . «Религиозный экстремизм в Казахстане: угроза изнутри?» — Внутренние аспекты религиозного экстремизма в Казахстане анализируют директор Института геополитических исследований, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Асылбек ИЗБАИРОВ и докторант Института дипломатии Академии Государственного Управления при Президенте РК Аскар БАТТАЛОВ — Сегодня одним из главных факторов риска для Казахстана является религиозный экстремизм. Данный фактор (особенно в ряде проблемных регионов) с легкостью может быть использован внешними центрами силы для дестабилизации социально-политической обстановки в стране. Специфика данной проблемы состоит в том, что: с одной стороны, религиозно-экстремистские группы в Казахстане относительно малочисленны и разрозненны; с другой стороны, как показывает опыт Алматы (лето 2016 г.) и Тараза (2011 г.), даже террорист-одиночка способен нанести колоссальный ущерб, особенно в плане общественно-политического резонанса. С развитием исламского экстремизма в Казахстане, начало которого можно датировать 2011 г., отмечается переход деятельности экстремистов к террористическим методам борьбы, фазу вооруженного противостояния властям. Еще одной частью трагической цепочки событий стали теракты в г. Актобе в 2016 году, где участвовала в основном молодежь, и том же году теракт одиночки в г. Алматы.

EXCLUSIVE . KZ . «Генерал КНБ: Именно после заговора Назарбаев и его окружение навсегда перестали доверять друг другу» — Журналист Андрей ШУХОВ, консильери Рахата АЛИЕВА, заявил в интервью нашему сайта, что мишенью хорошо продуманного заговора в 2001-м и 2007 годах были Рахат АЛИЕВ и Дарига НАЗАРБАЕВА. На следующий день экс-председатель КНБ Альнур МУСАЕВ обвинил в заговоре Нуртая АБЫКАЕВА, Амангельды ШАБДАРБАЕВА и Аскара КУЛИБАЕВА. Прокомментировать эти утверждения, а также освобождение Мухтара ДЖАКИШЕВА exclusive.kz попросил Амангельды Шабдарбаева, экс-председателя КНБ. Именно он считается тем человеком, который решился доложить Н.А.Назарбаеву о том, что члены его семьи пытаются совершить переворот.

FORBES . KZ . «Почему Еркин Татишев не может найти учителя даже на зарплату 500 тыс. тенге в месяц» — За восемь лет работы НОФ «Аспандау» провел уже 16 заседаний в формате Think Tank, но нынешнее было одним из самых представительных по составу спикеров. Незакрытые вопросы госпрограммы развития образования на 2020-2025 обсуждали профильный министр Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, президент университета AlmaU Асылбек КОЖАХМЕТОВ, председатель совета директоров группы «Сентрас» Ельдар АБДРАЗАКОВ, ректор университета Narxoz Эндрю ВАХТЕЛЬ и директор «Школы Архимеда» Архимед ИСКАКОВ. Модерировал встречу президент НОФ «Аспандау» Канат НУРОВ. Взявший микрофон для реплики из зала предприниматель и основатель школы High Tech Academy, работающей по финским стандартам, Еркин ТАТИШЕВ вообще предложил образование и здоровье казахских детей сделать национальной идеей — Зачем нам 5-10 исследовательских вузов, сделайте 10 отличных педагогических, — призвал он. — У нас проблема найти учителя в частную школу даже на зарплату 500 тыс. тенге в месяц.

«Чем Бакытжан Сагинтаев поможет творческой интеллигенции» — В четверг, 4 марта, в Алматы, состоялось заседание комитета креативных индустрий. Аким города Бакытжан САГИНТАЕВ обсудил с представителями творческой общественности перспективы развития креативной экономики Алматы. Новый комитет креативных индустрий, главой которого утвержден бизнесмен и медиамагнат Арманжан БАЙТАСОВ, функционирует в рамках делового совета Алматы, куда входят представители бизнес-элиты города. Развитие творческого потенциала южной столицы должно помочь крупнейшему мегаполису Центральной Азии совершить экономический рывок.

KZ . MEDIA . «Арман Шураев: «Мне не хотелось участвовать в этой «массовке»» — Неожиданная ротация в НСОД накануне заседания политсовета партии «Нур Отан» вызвала немало кривотолков в экспертной среде: было ли это решение добровольным со стороны членов Совета или их «ушли»? Об этом (и не только об этом) в интервью с бизнесменом Арманом ШУРАЕВЫМ — На мой взгляд, ничего экстраординарного не произошло (смеется). Потому что, как я уже говорил, НСОД нельзя назвать серьезной организацией, чтобы придавать этому событию такое значение. Ротация должна происходить в таком органе, из которого можно выйти в любое время или кого-то порекомендовать.

KAPITAL . KZ . «Айбек Кайып: Банковский рынок в меру зарегулирован, в меру либерален» — По мнению банкира, казахстанское законодательство позволяет БВУ в полной мере управлять качеством своих активов. При этом многое зависит от того, насколько быстро менеджеры банков принимают грамотные, взвешенные с учетом риска решения. Каким проблемам по оздоровлению финансового сектора должно быть уделено наибольшее внимание, что ожидает рынок после AQR и какие тренды будут способствовать его развитию? На эти и другие вопросы в интервью ответил председатель правления АО «First Heartland Jýsan Bank» Айбек КАЙЫП.

KAZVEDOMOSTI . «Психология грабежа: менеджеры из «Jysan bank» просто хотят хорошо пожить» — История с пятью торговыми центрами в Нур-Султане – ТЦ «Астыкжан-1», «Астыкжан-2», «Ажар», «Универсал» и «Джафар», на которые положило глаз руководство АО «Jysan bank», еще далека от своего завершения. Тысячи предпринимателей, работающих на этих торговых площадях, до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Потому что отдельные руководители банка преследуя исключительно собственную выгоду, не желают идти на компромисс с владельцами торговых центров, а предпочитают их обанкротить и разорить, чтобы прибрать к рукам лакомые куски в сфере коммерческой и торговой недвижимости.

NP . KZ . «Возвращение к классике» — В тонкостях этой кухни нам помогла разобраться Мадина МУРАТКАНОВА, инженер-технолог Алматинского хлебобараночного комбината “Аксай нан” — Это одно из старейших хлебопекарных предприятий Казахстана, функционирующее с 1988 года. Несмотря на череду кризисов и сложный постперестроечный период, комбинат сохранил позиции основного поставщика хлебобулочных изделий крупнейшего мегаполиса Казахстана. Пожалуй, главным и значимым отличием продукции “Аксай нан” является сохранение классической рецептуры хлебных изделий. Кто-то может похвастаться, что купил в частной пекарне еще горячий хлеб и тут же подал его на стол… Это, возможно, красиво, но неправильно! По ГОСТу хлеб после выемки из печи должен задерживаться на комбинате около шести часов. Только после этой выдержки его можно употреблять.

EXPRESS — K . KZ . «Результаты мониторинга: сфера похоронных услуг в Казахстане не контролируется, не лицензируется и не отличается этичностью» — Таковы результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного в Северо-Казахстанской области. О результатах исследования на брифинге в антикоррупционной службе области рассказал руководитель проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» Амангельды САТАНОВ. Общественники решили проверить, действительно ли в ритуальном бизнесе действуют теневые схемы, а места на кладбищах продаются. Не все знают, что, согласно Земельному кодексу, каждому без исключения казахстанцу на погосте положен участок не менее шести квадратных метров. Бесплатно! То есть родным покойного надо платить исключительно за услуги захоронения.

KZAIF . KZ . «Собачьи бои в Казахстане. Почему закон не защищает животных» — Десятки окровавленных животных с рваными ранами – вот итог очередных собачьих боёв в Жамбылской области. Защитники животных в Таразе сейчас собирают деньги, чтобы выкупить у одного из хозяев истерзанного пса, который особенно сильно пострадал после живодёрских «соревнований». Как получается, что чиновники дают официальные разрешения на такие зверства и почему у нас в стране не соблюдается закон о жестоком обращении с животными?

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