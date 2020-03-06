Бывшего журналиста «Жас Алаша» подвергли уголовному преследованию за статью о Назарбаеве

Алматы. 6 марта. КазТАГ – Бывшего журналиста газеты «Жас Алаш» Асхата Асана подвергли уголовному преследованию за статью о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ).

«Вчера бывшего штатного журналиста казахскоязычной газеты «Жас алаш» Асхат Асана вызвали на допрос в управление полиции Медеуского района Алматы в связи с публикацией статьи, переводящейся как «Настанет ли день, когда экс-президента будут допрашивать по линии Интерпола?» За этим материалом последовало уголовное дело по статье 174 УК РК – журналиста обвиняют в «возбуждении социальной розни», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что статья журналиста в печатной версии газеты появилась в короткий промежуток времени, когда функции главного редактора стала исполнять супруга политика Жанболата Мамая – Инга Иманбай.

«Во время допроса следователь из столицы, находящийся в командировке в Алматы, задавал наводящие вопросы о роли Инги Иманбай в написании статьи, которая, как сообщил Асхат Асан, была написана по его инициативе. Инга Иманбай покинула пост главного редактора «Жас алаш» 24 февраля 2020 года из-за давления на учредителей, вызванного критическими публикациями в отношении власти и освещения протестных акций. Вскоре после ее ухода газету покинули еще трое журналистов – ответственный секретарь Ырысбек Дабей и репортеры Асхат Асан и Есдаулет Кызырбекулы», — уточнили в бюро.

По данным КМБПЧиСЗ, Асхат Асан проработал в штате газеты около месяца, но до того являлся постоянным автором-фрилансером популярного издания.

«Сама Инга Иманбай, работающая сейчас в Бюро по правам человека, считает, что она также может стать фигурантом уголовного дела. Непонятно, каким образом личность бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (даже в совокупности с его семьей) была притянута к «социальной группе», в отношении которой можно допустить возбуждение розни», — добавляют правозащитники.

В бюро по правам человека отмечают, что в период почти 30-летнего правления Назарбаева в отношении нескольких человек, в том числе журналистов, возбуждались уголовные дела по обвинению в оскорблении чести и достоинстве президента после выхода критических материалов.

«Несколько человек было осуждено на различные сроки лишения свободы. Сейчас, когда официально Назарбаев покинул свой пост, в Уголовном кодексе сохранилась другая «политическая» статья 373 «Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений первого президента Республики Казахстан – Елбасы, воспрепятствование законной деятельности первого президента Республики Казахстан – Елбасы», где также предусмотрено лишение свободы критикам Назарбаева. В то же время за рубежом ежегодно выходит десятки критических и скандальных материалов, посвященных Нурсултану Назарбаеву и его семье», — сказано в сообщении.