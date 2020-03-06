Возможность проводить повышение квалификации врачей РК любым ТОО создает риск для пациентов

Алматы. 6 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. В настоящее время любая организация может проводить курсы повышения квалификации для врачей, что создает угрозу для здоровья пациентов, сообщила директор департамента науки и человеческих ресурсов министерства здравоохранения (МЗ) РК Сауле Сыдыкова.

«Когда мы перестали лицензировать форму подготовки повышения квалификации, то сразу требования к ним изменились и на рынок стали выходить разные организации, которые не обладают необходимым потенциалом. Например, сейчас повышение квалификации может оказывать любая организация, любое ТОО, которое заходит на рынок и предоставляет эти услуги, и в том числе в области медицины. У нас сейчас здравоохранение имеет три подотрасли – это медицина, которая включает врачей и медперсонал; фармация и служба общественного здоровья. Так вот, повышение квалификации по всем трем подотраслям может оказывать любая организация на рынке», — сказала Сыдыкова агентству КазТАГ в пятницу.

При этом она подчеркнула, что качество такого обучения вызывает сомнения и может быть небезопасным для пациентов.

«Если это любая организация, то она может быть не стандартизирована, не аккредитована, и, естественно, качество услуг вызывает сомнение. Это просто организация образования, которая имеет в лучшем случае институциональную аккредитацию. В декабре 2018 года было выставлено требование к этим организациям, которые оказывают повышение квалификации, что они могут выходить на рынок со своими услугами, если они аккредитованы, и очень большое количество этих организаций в короткое время получили эту аккредитацию. Если эти организации оказывают услуги по повышению квалификации, особенно врачей и медицинских сестер, то это является небезопасным для пациентов», — подчеркнула Сыдыкова.