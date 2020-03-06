Алматы. 6 марта. КазТАГ — Цена на нефть упала на 3% на фоне информации об отказе России сокращать добычу, сообщает CNBC.

«Цены на нефть упали более чем на 3% в пятницу после того, как Reuters сообщило, что Россия не согласится на более масштабное сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК+, чтобы поддержать цены в условиях падения спроса на нефть из-за глобальной вспышки коронавируса», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent и WTI упали почти на $3 за баррель после публикации сообщения. К 10.57 по Гринвичу нефть марки Brent снизилась на $1,74 или на 3,4%, до $48,25 за баррель. Американские компании West Texas Intermediate (WTI) подешевели на $1,56, или на 3,4%, до $44,34.

«Российский высокопоставленный источник заявил Reuters в пятницу, что Москва не поддержит призыв ОПЕК к дополнительному сокращению добычи нефти и согласится только на продление существующих сокращений ОПЕК+», — отмечается в публикации.

Как сообщается, ОПЕК провела переговоры со своими союзниками в пятницу после того, как группа заявила России и другим, что намерена сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.

«Министры стран ОПЕК заявили, что страны, не входящие в ОПЕК, должны сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Новое соглашение будет означать, что добыча ОПЕК+ составит 3,6 млн баррелей в сутки, или около 3,6% мирового предложения», — сообщает издание.

Как заявил банк Goldman Sachs заявил, что соглашение с ОПЕК+ не решит проблему профицита мирового рынка нефти во втором квартале. В апреле банк сохранил прогноз цены Brent на уровне $45 за баррель.

В свою очередь банк ANZ заявил, что мировое потребление нефти может сократиться на 1,6 млн баррелей в сутки в первой половине 2020 г. и примерно на 300 тыс. баррелей в сутки в течение всего года.

«Рост может возобновиться во второй половине 2020 года, но вряд ли будет достаточным для компенсации потерь», — сказали в банке.