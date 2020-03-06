Токаев провел в Акорде встречу с Медведевым

Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу с заместителем председателя совета безопасности России Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба главы госдуарства.

«Президент Казахстана провел встречу с заместителем председателя совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Касым-Жомарт Токаев и Дмитрий Медведев рассмотрели текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам обеспечения международной и региональной безопасности», — говорится в сообщении в пятницу.

Президент поздравил Медведева с назначением на высокий пост.

«Ваш богатейший опыт государственной деятельности, безусловно, послужит делу укрепления российской государственности. Тем более сейчас, когда Россия вступает в новый этап своего развития. Имеет место конституционная реформа, которая представляет очень большой интерес для Казахстана, поскольку мы являемся союзниками, стратегическими партнерами», — сказал Токаев.

Замглавы совбеза РФ отметил символичность своего визита в Казахстан в новом для себя качестве.

«Я вижу в этом символ нашей дружбы, символ союзничества. Так получилось, что государственные визиты, которые я совершал на тех должностях, которые я занимал в последние годы, прежде всего проходили в вашу страну. Мне кажется, что это позволяет нам лучше понимать друг друга, укреплять наше стратегическое партнерство, наши союзнические отношения», — сказал Медведев.

Он передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Говоря о казахстанско-российском сотрудничестве, российский гость отметил, что оно находится на достаточно важном и серьезном этапе развития.

«Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Мы тоже внимательно наблюдаем за процессами в вашей стране. Иного быть не может, поскольку мы друзья, партнеры, и должны не только помогать развитию друг друга, но и, в известной степени, учиться некоторым уже прошедшим этапам, периодам, элементам нашего развития. Я постараюсь, чтобы и мои встречи в качестве заместителя председателя совета безопасности России этому способствовали», — добавил Медведев.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.