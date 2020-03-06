До 1% от сберегательного портфеля Нацфонда планируется инвестировать в гособлигации Китая

Алматы. 6 марта. КазТАГ – До 1% от сберегательного портфеля Национального фонда планируется инвестировать в государственные облигации Китая, заявил Национальный банк.

«По Нацфонду планируется инвестировать до 1% от сберегательного портфеля в государственные облигации Китая. Долговой рынок в юанях становится неотъемлемой частью мирового рынка капитала. Включение китайских бумаг в состав мировых индексов может повлечь увеличение спроса со стороны институциональных инвесторов. Данные изменения позволят не только увеличить доходность, но и оптимизировать стратегическое распределение активов», — обосновывает Нацбанк свою позицию в официальном сообщении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что доля доллара США в золотовалютных активах Казахстана увеличилась с 52% до 62% за счет снижения инвестиций в корейскую вону и японскую иену.

«Новое валютное распределение позволит повысить доходность активов при умеренном уровне риска», — считает Нацбанк.

Кроме того, Нацбанк, информируя о проектах инвестиционных стратегий по золотовалютным активам и Нацфонду, сообщает о повышении доли доллара США в активах Нацфонда до 62,5% и увеличении горизонта инвестирования.