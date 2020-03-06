Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ — О погоде на 8 марта рассказали казахстанские синоптики, передает корреспондент агентства.

«В ближайшие сутки на юге, юго-востоке, востоке с прохождением арктического фронта еще сохранятся осадки, преимущественно снег. Но холодный и обширный антициклон, сместившийся уже на северные и западные области республики, быстро распространится и на остальную территорию. Поэтому в праздничный день 8 марта в Казахстане ожидается, хотя и прохладная, но преимущественно малооблачная и без осадков погода», — говорится в прогнозе на выходные и праздничные дни (7-10 марта), распространенном пресс-службой РГП «Казгидромет» в пятницу.

Согласно прогнозу, «уже в понедельник на западные области республики начнут поступать теплые воздушные массы с Черного моря, которые быстро вытеснят холод и на остальной территории Казахстана».