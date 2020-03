Почему Казахстану не удается нарастить финансовые мускулы при имеющемся у него весьма солидном экономическом потенциале?!

В стране набирает ход процесс перехода системы государственного управления в самоподдерживающийся режим разбалансирования

Газета USA Today опубликовала статью под названием «These 15 countries, as home to largest reserves, control the world’s oil» — «Эти 15 стран, в которых находятся крупнейшие запасы, контролируют мировую нефть».

В ней приводятся такие данные: запасы нефти России, занимающей 6-место в указанном списке, составляют 106,2 миллиарда баррелей или 6,3 процента от мировых резервов, запасы нефти Казахстана, занимающего 12-место там, – 30 миллиардов баррелей или 1,8 процента от мировых резервов.

Разница – всего в 3 с лишним раза. Россия, добывая порядка 10,8 миллионов баррелей ежесуточно, является третьей крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. Она и экономически, и демографически на порядок больше Казахстана. Но при этом ею был накоплен золотовалютный запас в размере $563,1 миллиарда, главным образом благодаря нефти и газу. Это – очень солидный показатель. И такой запас сохраняется, несмотря на то, что страна вот уже шестой год находится под жесткими западными санкциями. Накоплена еще такая уверенность, что теперь от ее действий на внешнеполитическом фронте трясет весь западный мир.

В политически слабосильном и весьма инертном в плане отстаивания своих интересов государстве Казахстан нефти всего в три с лишним раза меньше. Его сейчас Запад в целом и США, в частности, весьма жестко склоняют к отдалению от его ближайших соседей и крупнейших экономических партнеров в лице России и Китая и принятию на себя роли сырьевого придатка юго-западного причерноморского фланга (Грузии и Украины) постсоветского пространства и некоторых стран Южной Азии. Явно надвигаются неспокойные времена, за которыми, видимо, последуют кардинальные перемены.

Неужели кто-то в Нур-Султане может всерьез надеяться на то, что стране удастся спокойно пересидеть поднявшуюся сейчас на постсоветском пространстве и в евразийском регионе бурю?!

Но ведь не удастся. Тем более при той наблюдающейся тенденции развития событий на властном Олимпе в Нур-Султане и на местах. Ведь какова она? Такова, что чем больше требуется государственной самостоятельности и зрелости, тем меньше становится практическая дееспособность государственной системы управления. Тем сильней набирает ход процесс перехода системы государственного управления в самоподдерживающийся режим разбалансирования.

Поэтому, надо полагать, нет ничего удивительного в том, что деятельность государственной власти в экономике, политике, дипломатии и идеологии, с точки зрения основополагающих государственных и общественных интересов, представляется все менее и менее удачной. Чего стоят одни только примеры, связанные с чрезвычайным происшествием в Кордайском районе и с разгоном манифестантов в ходе недавно проводившихся протестных акций. Судя по журналистским репортажам из Масанчи и Сортобе, многие дунгане, пережившие недавно погром и не доверяющие теперь властям, собрались перебираться в Россию. Что же касается участников протестных акций, те тоже не питают особых иллюзий относительно перемен к лучшему.

В экономике дела также не очень важны. Это – мягко говоря. Бюджетные поступления в текущем 2020 году должны составить 11,2 триллиона тенге. Такая цифра выглядит очень солидно. Но на самом деле доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году должны составить 7,4 триллиона тенге. Доля нефтяных поступлений составляет две трети этого планового показателя. То есть – немногим менее 5 триллионов тенге. Разница между 11,2 триллиона тенге и 7,4 триллиона тенге также покрывается за счет нефтяных поступлений, собранных в Национальном фонде. Страна все последние годы потихоньку проедает отложенные на будущее финансовые сбережения.

Таковы уже на данный момент результаты перехода системы государственного управления в самоподдерживающийся режим разбалансирования. В самом деле, к примеру, как надо управлять базирующейся на экспорте нефти экономикой, чтобы она тогда, когда другие нефтепроизводящие страны получают огромные дополнительные прибыли и ломают голову над тем, куда бы вложить лишние деньги, накопила внешний долг в размере свыше $150 миллиардов и отчаянно тревожилась бы за состояние платежного баланса?!

При этом ведь речь идет об одной из тех 15 стран, которые по определению газеты USA Today, контролируют мировую нефть. Насколько такой вывод вяжется с нынешним состоянием Казахстана?!

***

