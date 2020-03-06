Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 6 марта. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т380,5, а продажи – Т382,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т380,8, а продают по Т382,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т380,9, а продажи – Т381,7.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т380,53.