Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым в западной части республики ожидается погода без осадков. С уходящим циклоном на остальной территории Казахстана местами пройдет снег, на юге – осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге гололед и пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура днем -10-12, ночью -14-16.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью около 0.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью -1+1.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра днем – 15-20, ночью – 23-28 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Туркестанской области днем ожидается дождь, ночью без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью -1+4.

В Костанайской области днем ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -13-18.

В Алматинской области ожидаются небольшие осадки, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -4+1.

В Акмолинской области днем ожидается низовая метель, ночью – небольшой снег, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -9-14, ночью -12-17.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -7-12, ночью -12-17.

В Павлодарской области местами ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -9-14, ночью -10-15.

В Карагандинской области днем местами ожидается низовая метель, туман, днем местами – усиление ветра 18 метров в секунду. Днем -7-12 (на юге -2), ночью -10-15 (на юге -7).

В Актюбинской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -10-15.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Атырауской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью -3+2.

В Мангистауской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Кызылординской области ожидается пыльная буря, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -4+1.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег. Днем -2-7, ночью -10-12.

«В ближайшие сутки на реках юго-востока, запада республики и на реке Сырдарья в районе ГП Казалы будут наблюдаться дальнейшие ослабления ледовых явлений и подъемы уровня воды. На остальных водных объектах равнинной территории Казахстана в гидрологическом режиме заметных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.