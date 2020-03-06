Эпидемиология является одной из самых непопулярных специальностей в медколледжах РК

Алматы. 6 марта. КазТАГ- Мадина Алимханова. Эпидемиология и лабораторная диагностика являются одними из самых непопулярных специальностей в медицинских колледжах Казахстана, сообщила председатель правления ОЮЛ Союз медицинских колледжей Казахстана Найля Рузденова.

«Наибольшей популярностью пользуется специальность «лечебное дело по квалификации фельдшер» и сестринское дело по квалификации «сестринское дело». Наименее популярными специальностями в последние годы стали специальности по гигиене и эпидемиологии (гигиенист-эпидемиолог), по акушерству менее популярные и, конечно, лабораторная диагностика», — сказала Рузденова агентству КазТАГ в пятницу.

При этом она отметила, что подготовка по специальности «гигиена и эпидемиология» проводится только в 6 из 84 колледжей.

«В Казахстане насчитывается 84 медицинских колледжа, из них 24 колледжа государственных, остальные частные. По специальности «гигиена и эпидемиология» подготовка специалистов проводится в 6 медицинских колледжах. Трудоустраиваются они в системе общественного здравоохранения, комитет по контролю качества медицинских услуг, но чаще всего это государственная служба и это задерживает сразу трудоустройство наших выпускников», — отметила она.

Как пояснила Рузденова, именно средний медперсонал, обучавшийся по специальности «гигиена и эпидемиология», проверят температурный режим прибывающих в Казахстан из других стран.

«Они работу проводят с населением, на очаги выезжают, проводят подворовые обходы, выявляют контактных лиц, разрабатывают и проводят все профилактические мероприятия, которые должны выполняться в очаге возникновения инфекции. Температурный режим прибывающих в казахстанские аэропорты проверяют эти специалисты», — добавила она.