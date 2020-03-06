Банки стали беднее 06.03.2020 17:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 135 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о последней оценке качества активов банков Казахстана Похожие материалы: Ограничения введут на автомобильном пункте пропуска «Кордай» на границе с Кыргызстаном Пусть акционеры вспомнят, для чего им банки С 24 февраля банки начнут принимать заявки на поддержку ипотечных заемщиков «Казахстан в запутанном духовном лабиринте». «Казахстанские банки перевели за последние девять лет на иностранные счета 27 трлн тенге». «Не запрещено, но и не разрешено». «Как казахстанцы меняют свои религиозные убеждения?» Два пункта пропуска на границе Кыргызстана с Казахстаном стали международными