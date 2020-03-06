Казахстан и Беларусь ведут работу по тексту соглашения по поставкам нефти – минэнерго РК

Алматы. 6 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан и Беларусь ведут работу по тексту соглашения по поставкам нефти, сообщили в министерстве энергетики Казахстана агентству КазТАГ.

«Переговоры и рабочие консультации по возможным поставкам нефти из РК в РБ проходят в штатном режиме и сторонами ведется работа по тексту соглашения», — сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ.

На вопрос, будет ли для Казахстана выгодным экспортировать нефть с таможенной пошлиной порядка $60 за тонну и станет ли цена сырья ниже или выше российской, в ведомстве ответили, что «для рассмотрения вопроса о готовности поставок нефти необходимо подписать двустороннее соглашение и ратифицировать».

«Потенциальная поставка нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь будет возможна при условии достижения договоренностей хозяйствующих субъектов обеих сторон с учетом привлекательных рыночных цен», — подчеркивается в ответе вице-министра.

При этом, пояснили в минэнерго, «вопросы уплаты пошлин, а также их размер находятся в компетенции министерств финансов и национальной экономики РК».

На вопрос, о каких конкретно объемах экспорта казахстанской нефти идет речь, в министерстве ответили, что «объемы нефти и нефтепродуктов будут определены в соответствии с положениями соглашений».

«По итогам работы по тексту соглашения стороны должны приступить к обсуждению потенциальных объемов поставок казахстанских нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь», — поясняется в ответе.

На вопрос, когда стороны подпишут соглашение и начнутся практические поставки казахстанской нефти Беларуси, в ведомстве ответили, что «для начала возможных поставок в первую очередь надлежит подписать и ратифицировать соглашение».

«Переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией на текущий момент проходят в штатном режиме. Проект соглашения рассматривается государственными органами», — резюмировал Магауов.

Напомним, 21 января президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт в Минске, предположил, что Казахстан сможет поставить нефть в Беларусь, «если Россия согласится с этим». При этом он назвал странным, что ее союзник в лице России не дает согласия на поставку нефти от ее другого союзника в лице Казахстана. 4 февраля министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев сообщил, что Казахстан намерен подписать с Беларусью соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.