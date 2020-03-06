Алматы. 6 марта. КазТАГ – Казахстан выступил против дополнительного ограничения добычи нефти из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

«Россия и Казахстан, крупнейшие производители нефти среди стран «не ОПЕК», выступили против дополнительного ограничения добычи в качестве ответных мер на падение спроса из-за коронавируса», — говорится в сообщении в пятницу.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, комментируя отказ РК и РФ, заявил, что члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и страны «не ОПЕК» заняли противоположные позиции.

«ОПЕК и «не ОПЕК» сопротивляются. У каждого участника имеется своя позиция. В конце дня, надеюсь, будет найден хороший компромисс», — выразил надежду иранский министр.

Он подтвердил, что переговоры министров стран-участниц сделки о сокращении объемов добычи нефти между ОПЕК и государствами, не входящими в организацию (ОПЕК+) в Вене днем в пятницу пока не перешли в официальную стадию.

Отмечается, что страны «не ОПЕК» совещаются в неформальном порядке.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 95 тыс. человек, летальных случаев – более 3,2 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.