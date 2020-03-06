Многие из 2240 вагонов парка КТЖ подошли к моменту списания – Мынбаев

Нур-Султан. 6 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Многие из 2240 вагонов парка АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) подошли к моменту списания, до 2028 года будут списаны порядка 950 вагонов, сообщил председатель правления КТЖ Сауат Мынбаев.

«Вопрос нехватки вагонов вдруг, быстро решить невозможно. По состоянию вагонов – нужны либо новые вагоны, либо капитально-восстановительный ремонт – тоже требуется время. (…) На сегодня парк КТЖ составляет порядка 2240 вагонов. Они разного возраста. Многие из них, так скажем, со сроками, возрастные вагоны, со сроками, подошедшими к моменту списания. И в ближайшее время до 2028 года будут списаны порядка 950-945 вагонов», — сообщил Мынбаев в пятницу на пресс-конференции в Нур-Султане.

По его словам, для восстановления выбывающих вагонов разработана стратегия обновления вагонов.

«Она предполагает приобретение ежегодно в ближайшие годы около 500 вагонов. В силу экономии средств, ограниченности финансовых средств предполагается параллельно капитально-восстановительный ремонт порядка 200 с лишним вагонов. Эта работа уже начата», — отчитался глава КТЖ.

Также он отметил, что в 2019 году обновили четыре состава пассажирских поездов новыми вагонами производства Тверского завода.

«В этом году будет объявлен тендер среди возможных поставщиков вагонов. Условием будет, чтоб они собирались на заводе «Тальго», сейчас он называется «Тулпар». Предусмотрены новые стандарты и эргономические, и технические», — резюмировал Мынбаев.