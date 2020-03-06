В Казахстане митинги мирные. Насилие – только со стороны властей 06.03.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 93 0 Айдар Алибаев о закрытом мире госчиновников, в который невозможно достучаться Похожие материалы: Строительство ФОКов в Казахстане ведется сверхмедленными темпами Эксперт о ОСМС в РК: Растет налоговая нагрузка не только на бизнес, но и на работников Только 8% научных разработок доходят до производства в сельском хозяйстве Казахстана Роль Центральной Азии в глобальной геополитике будет только возрастать – Токаев «Касым-Жомарт Токаев: Все национальности, проживающие в Казахстане по сути являются единой нацией». «Почему культура в Казахстане, а вместе с ней и общество деградируют?». «Гендерные квоты в Парламенте – ширма или решение «женского вопроса»?»