С убытками в Т175 млрд завершился 2019 год для КТЖ

Астана. 6 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. С убытками в Т175 млрд завершился 2019 год для АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«Операционная прибыль (КТЖ по итогам 2019 года – КазТАГ) составила Т173 млрд, превысив аналогичный показатель 2018 года на 35%. Тем не менее в части итоговой прибыли КТЖ завершил год с убытками – это Т175 млрд. Это лучше, чем в прошлые годы, тем не менее, это отрицательный результат, и связан он с тремя пунктами», — сообщил председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Сауат Мынбаев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, одна из причин – это обратный выкуп еврооблигаций, на который компания вынуждена была пойти, «чтобы уменьшить долю валютных долгов в кредитном портфеле КТЖ».

«Убытки прошлых лет, отраженные в 2019 году, – Т34 млрд, и создание резервов по инвестиционным проектам – Т55 млрд. Итоговый результат (по убыткам – КазТАГ) – Т175 млрд», — объяснил Мынбаев.