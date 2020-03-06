Кому коронавирус принесет состояния

Для кого-то крушение рынков – катастрофа, а для кого-то – новые возможности

«У вас не получится заработать большие деньги, покупая и продавая акции каждый день», — как вы думаете, кому принадлежит эта фраза, достойная книги афоризмов?

Все верно, ее любит произносить сам Уоррен Баффет, который в фондовом рынке знает толк и который не только долгое время, а, кажется, всегда был фантастически удачлив на инвестиционной ниве.

И что же вы думаете? На прошлой неделе случился обвал всех мировых фондовых площадок, а тревожных новостей с упоминанием имени этого удачливого инвестора-миллиардера не последовало. Напротив, только позитив.

Еще в декабре фонд, управляющий его состоянием, сообщил о том, что Баффет продал громадный пакет акций Apple, а в самый разгар крушения рынков и неопределенности стало известно, что у миллиардера в кэше находится рекордное количество денег — $128 млрд. и сам он настроен очень позитивно в отношении акции. Сам Баффет в письме управляющим фонда написал об «американском попутном ветре».

Уже только эти факты могут говорить о том, что Баффет легко окажется на гребне очередной волны своего успеха.

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Действительно, после того, как рынки упали, настало время инвестировать в акции. Руководитель направления УК «Система Капитал» Никита Емельянов отмечает: «Сейчас в СМИ можно увидеть много параллелей с 2008 годом: самое сильное недельное падение акций с 2008 года, первое экстренное понижение процентных ставок с 2008 года. Все эти параллели несколько притянуты и, на самом деле, каждая мощная коррекция рынков ставит какие-то рекорды. Однако, если развивать тему параллелей, то мы считаем, что сейчас лучшее время для инвестирования в рынок акций за много лет. Может быть даже лучшее с 2008 года».

Он абсолютно уверен, что уже через несколько месяцев коронавирус уйдет с повестки дня – ровно так же, как и торговая война 2018 года, падение промышленного производства 2016 года, понижение рейтинга США 2011 года и т.д.

«Однако каждая такая коррекция создает большое количество инвестиционных возможностей. Если бы не долговые проблемы Европы и понижение рейтинга США, то мы бы не получили возможность купить акции Facebook по $25 (сейчас они стоят $190), а Amazon – по $200 (сейчас — $1950). Если бы не случилось падение промышленного производства в США в конце 2015 года, мы бы не купили акции Micron по $10 (сейчас — $52) или Square по $9 (сейчас — $80). Текущее время – не исключение. Акции Walt Disney упали на 20% за месяц на фоне временного закрытия некоторых парков развлечений. Падение в 20% было бы оправдано, если бы все Диснейленды закрылись навсегда. Акции Nutanix за 3 недели потеряли 40% из-за временного замедления темпов роста бизнеса в Японии на фоне распространения коронавируса. Падение на 40% было бы оправдано, если бы компания вообще перестала бы заключать новые контракты», — эксперт полон оптимизма.

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Ну да, прошлая неделя оказалась самой худшей с 2008 года. Но коррекция произошла стремительно – многие инвесторы не смогли понять, как случился отскок. Самое интересное, что, по словам Павла Пахомова, руководителя учебного центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа», изменение котировок на 4-5% происходит практически на ровном месте. Если сначала на явном позитиве, когда ФРС снизил на 0,5% учетную ставку, котировки свалились на 3%, то после праймериз у демократов, который политической ситуации в США не меняет, пошел рост.

«В итоге индексы не только отыграли все падение предыдущего дня, но даже «насыпали с горкой» да так, что индекс NASDAQ вновь вернулся на уровни выше 9000 пунктов и даже вышел в плюс с начала года, а индекс S&P500 хоть и не дошел до отметок, которые он занимал в конце декабря — начале января, но занял стратегически важную позицию в районе 3 130 пунктов. Отсюда можно уже уйти и к прежним высотам, оставленным 2 недели назад», — отмечает Павел Пахомов.

В общем-то, американские горки на фондовых рынках еще не закончились. Тренд на повышение еще неявный. И тем лучше для инвесторов, кто находится в ожидании момента входа на рынок. Возможно, удача улыбнется и им, а не только Уоррену Баффету.

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Но эти перспективы – не для большинства казахстанцев. Они тоже инвестируют, но масштаб их интересов куда как скромнее. Как отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarket, на фоне инфляции 5,4% по итогам 2019 года, хорошим инструментом для сохранения и преумножения средств являются депозиты в тенге под 14,6% годовых. Депозиты в иностранной валюте (доллары, евро и рубли) демонстрируют наименьшую доходность по сравнению с вкладами в тенге, поэтому они потеряли былую привлекательность.

«Однако при этом и покупку наличной валюты (в частности, американского доллара) также можно расценивать как инвестицию. Граждане опасаются снижения курса национальной валюты и поэтому активно скупают доллары», — отмечает эксперт.

Таким образом, по мнению Артема Деева, наиболее популярными инструментами для инвестирования в Республике Казахстан остаются депозиты в национальной валюте, наличные доллары и приобретение недвижимости.

Традиционный, и довольно-таки, скучноватый, с точки зрения других возможностей, набор.

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