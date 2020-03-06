675 тыс. владельцев «спящих» счетов выявил ЕНПФ в 2019 году

Алматы. 6 марта. КазТАГ – 675 тыс. владельцев «спящих» счетов выявило АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщает пресс-служа фонда.

«Сотрудники ЕНПФ в 2019 году установили контакты с 675 тыс. владельцев неактивных «спящих» счетов. Данная категория счетов не пополняется в течение одного года и более. В их числе самозанятые, безработные, а также категория граждан, которая временно не отчисляет пенсионных взносов – находящиеся в декретном отпуске более одного года, учащиеся, практиканты, стажеры, домохозяйки, инвалиды, военнослужащие, осужденные», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечает ЕНПФ, со вкладчиками была проведена беседа, после чего на 128 тыс. индивидуальных пенсионных счетов поступило 523 202 взноса на общую сумму Т4 млрд.