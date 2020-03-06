Слухи о введении в РК должности «помощника врача» назвали «раскачиванием ситуации»

Алматы. 6 марта. КазТАГ – Слухи о том, что после выпускники медицинских вузов после получения диплома будут несколько лет работать «помощниками врача» могут быть направлены на раскачивание ситуации, полагает ректор НАО «Медицинский университет Астана» Дайнюс Павалькис.

«Поскольку я долго прожил здесь, учился в России, работал в Англии, работал в Брюсселе, работал в разных местах, могу сказать, что это очень напоминает специальное раскачивание и обострение социальной ситуации, потому что они пришли с какой-то весточкой, что им сообщили, что они будут тем-то и тем-то. Может, я ошибаюсь, но вероятность этого есть. Не зря это совпало с началом обсуждения и кодекса (о здоровье и здравоохранении – КазТАГ), и так далее», — сказал Павалькис агентству КазТАГ в пятницу.

В свою очередь, ректор КазНМУ Талгат Нургожин назвал распространенную информацию о введении должности «помощник врача» фейком.

«Это фейковая информация, такого в мыслях ни у кого не было, ни у образовательных университетов, ни у школ. Я думаю, это кто-то специально запустил, потому что на самом деле речь шла о том, что после шести лет обучения они будут поступать в резидентуру», — сказал он.

Он пояснил, что резидентура нужна для получения молодым врачом опыта и практических навыков.

«В первую очередь, врач-резидент обучается и у него есть наставник. У них есть компетенция, которая не всегда полностью соответствует компетенции врача, который уже прошел специализацию, работает много лет и делает сложные процедуры. А у врача-резидента компетенция, в основном, сфокусирована на те условия, когда надо оказывать неотложную помощь, когда процедуры, которые оказывает ежедневно врач в перевязочной и тому подобное», — пояснил ректор КазНМУ.

По его словам, обучение в резидентуре будет длиться от трех до пяти лет.

«Шестилетнее интегрирование образование дает после окончания квалификацию врача, но не дает возможность работать в клинике. Во всем мире для того, чтобы работать в клинике надо заканчивать резидентуру. Но резидентура – она прикладная, не теоретическая, как сейчас. Сейчас она теоретическая, мы ее переводим в прикладное русло. Поэтому у врача-резидента, который поступил в резидентуру, у него будут разные годы. Например, у семейного врача будет три года резидентуры, у общего хирурга – четыре года, если он дальше пойдет на нейрохирургию, на кардиохирургию, то пять лет», — добавил Нургожин.

Как отметил Павалькис, во всем мире подготовка врачей занимает много лет.

«В Казахстане студентов точно должны учиться больше, чем они учатся сейчас. Если посмотреть на все мировые правила подготовки врачей, которые практически во всех странах регулируются государством, не могут университеты сами решать, сколько лет они будут готовить врачей. В большинстве случаев это занимает восемь лет – четыре года в бакалавриате и четыре года в медицинской школе в США, в Европе – это, в большинстве случаев, шесть лет в интегрированной системе, в Японии тоже похожая система есть. Но до диплома – это не меньше шести лет. После шести лет врачи, которые уже имеют диплом, должны идти в резидентуру. Суть в том, чтобы молодой врач пошел в практику и на практических занятиях получил опыт, который нужен для дальнейшего самостоятельного врачевания», — добавил он.

Напомним, накануне студенты НАО «Медицинский университет Астана» опубликовали в интернете обращение к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову и президенту РК Касым-Жомарту Токаеву по поводу якобы изданного приказа о том, что после окончания вуза они должны будут работать помощниками врача.

«Уважаемые господин Токаев и Биртанов! Мы, студенты НАО «Медицинский университет Астана», хотим обратиться к вам по поводу нашего выпуска, касательно нашей дальнейшей судьбы. 3 марта 2020 года узнали о новом приказе, что по окончанию вуза выпускники, которые обучались 5+1 год, будут работать «помощниками врача», когда раньше они выпускались сразу врачами. Но данный приказ мы нигде не нашли и обсуждения с нами его не было. Просим вас дать разъяснения по данному вопросу, почему поменяли систему, почему такие новшества не согласовываются со студентами? Почему мы узнаем это за три месяца до нашего выпуска? Мы учимся по шесть лет, чтобы быть простыми помощниками врача? Есть студенты, которые пришли с колледжа, есть платники, которые пять лет подряд платят миллионы за учебу. Задается вопрос, тогда зачем вообще учиться на недоврача по шесть лет?» — говорится в обращении.