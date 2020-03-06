Казахстан ограничит въезд кыргызстанцев по внутренним паспортам

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Алматы. 6 марта. КазТАГ – Казахстан ограничит въезд кыргызстанцев по внутренним паспортам, сообщает 24.kg.

«Казахская сторона приняла решение с 8 марта временно приостановить пропуск через границу кыргызстанцев по ID-карте и свидетельству о рождении со справкой-вкладышем о гражданстве», — сказал заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов.

Он добавил, что решение приняло правительство РК до стабилизации ситуации с коронавирусом в мире, оно носит временный характер.

Кыргызстан ввел с 1 марта 2020 года временный запрет на пересечение государственной границы по ID-карте.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, Казахстан ждет согласования от Китая по полету самолета за 61 казахстанским студентом.

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26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

Позднее стало известно, что МЦПС «Хоргос» закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Вместе с тем, власти страны рекомендуют казахстанцам пока воздержаться от поездок в Китай.

Горячие линии открыты и МИД РК. В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.

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