Студентов медвузов РК надо приучать к самообразованию с первого курса

Алматы. 6 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Привычку к постоянному самообразованию нужно прививать студентам медицинских вузов с первого курса, считает директор департамента науки и человеческих ресурсов министерства здравоохранения (МЗ) РК Сауле Сыдыкова.

«Когда раньше учили старую гвардию врачей, был принцип – читать на каждого пациента, читать на каждую проблему, на каждую нозологию и просто не представляют себе врачи этого времени без самообразования. Это еще один компонент, который является обязательным для повышения квалификации. Поэтому мы сейчас думаем о том, что если мы говорим о подготовке врача, то культуру самообразования надо внедрять с первого курса», — сказала Сыдыкова агентству КазТАГ в пятницу.

При этом она отметила о необходимости владения английским языком казахстанскими врачами.

«И в самой оценке непрерывного повышения квалификации врача закладывать не только обязательное повышение, но и неформальное образование, когда врач пишет статьи, участвует в конференциях, ездит за рубеж, обменивается опытом со своими коллегами. И вот здесь важно подчеркнуть знание английского языка. Вся лучшая, самая актуальная литература публикуется на английском языке. Это наше слабое место, нужно чтобы врачи знали английский язык, чтобы они общались с коллегами», — добавила директор департамента.

Кроме того, по ее словам, одной из основных проблем в системе медицинского образования является необходимость соответствовать международным стандартам.

«Проблем много, но если сосредоточиться на основных, то это перспективы в плане сближения подготовки врачей и гармонизации с международными стандартами. Не секрет, что какое-то время наши университеты двигались по своей модели, которая была заложена в 2005 году, было очень много достижений, но сейчас мы видим, что нам нужно ближе гармонизироваться к международным стандартам и это основа и для общения коллег, и для общения студентов, это основа для академической мобильности и для признания наших дипломов. Наши дипломы, если будут признаны, значит, они будут соответствовать международному качеству», — отметила Сыдыкова.