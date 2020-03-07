Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 7 марта. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,1, а продажи – Т382,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 382,6, а продают по Т384,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т382,7, а продажи – Т383,9.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т382,1.