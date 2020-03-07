Казахстан и Россия готовят проекты итоговых документов демаркации госграницы

Алматы. 7 марта. КазТАГ – Казахстан и Россия готовят проекты итоговых документов демаркации государственной границы, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«2-6 марта 2020 года в Москве состоялось 102-е заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Комиссия произвела проверку материалов полевых демаркационных работ на павлодарско-новосибирский участок государственной границы. Продолжена подготовка проектов итоговых документов демаркации, а также обсуждены вопросы, связанные с обозначением линии границы на ее отдельных участках», — говорится в сообщении.

Стороны уточнили и составили таблицу проектных мест установки в 2020 году пограничных знаков на участке границы в пределах Восточно-Казахстанской области и Алтайского края.

«Переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Следующее заседание комиссии состоится в апреле 2020 года на территории Республики Казахстан», — уточнили дипломаты.