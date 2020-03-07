Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта, сообщает пресс-служба Акорды.

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Женщины испокон веков были хранительницами семейного очага и моральных ценностей. Самые добрые и светлые события в судьбе каждого человека связаны с вами», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Президент подчеркнул героический труд женщин в тяжелые годы становления страны.

«Во время тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа, женщины в полной мере разделили ответственность за судьбу народа. Трудовые и ратные подвиги многих наших великих соотечественниц навсегда вписаны в анналы истории страны и останутся в нашей благодарной памяти», — следует из сообщения.

Токаев отметил, что в независимом Казахстане создаются все условия для того, чтобы каждая казахстанка могла раскрыть свой потенциал.

«В независимом Казахстане перед женщинами открылись новые возможности. Поддержка института семьи, многодетных матерей, женского предпринимательства, обеспечение гендерного баланса – важнейшие приоритеты государственной политики. В нашей стране создаются условия для того, чтобы каждая из вас могла раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал. Уверен, что в будущем мы услышим много новых имен талантливых и целеустремленных женщин во всех сферах общественно-политической жизни. Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов!» — резюмировал глава государства.