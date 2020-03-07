Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы — снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -21-23, днем -8-10.

В Алматы облачно, временами осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, гололед. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью -5-7, днем 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью -2-4, днем +7+9.