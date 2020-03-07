Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ — Казахстанские боксеры вышли в полуфинал международного турнира в Финляндии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Хельсинки (Финляндия) стартовал международный турнир по боксу «Gее Вее». Все казахстанские спортсмены вышел в полуфинал соревнований», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Так, по информации НОК, выступающий в весовой категории до 63 кг Дилмурат Мижитов одержал победу над соперником из Уго Грау из Франции. В весовой категории 91 кг Тогамбай Сагындык оказался сильнее Виктора Олсона (Швеция). В весовой категории 57 кг Кайрат Ералиев вышел победителем схватки с соперником из Армении Артуром Газаряном. Асланбек Шымбергенов, представляющий Казахстан в весовой категории до 69 кг победил соперника из Монголии Баярху Ганбаатара. В весовой категории до 81 кг Бек Нурмаганбет победил соперника из Нидерландов Ника Денуера. В весе +91 кг Нурлан Сапарбай одержал победу над соперником из Сербии Сергеем Кальчугиным.