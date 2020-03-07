Нур-Султан. 7 марта. КазТАГ — Четыре участка республиканских трасс закрыты из-за непогоды, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на 3-х участках а/д: «Омск-Майкапчагай» (915-1087 км, с.Калбатау-поворот с.Богас), «Алматы-Усть-Каменогорск» (615-768 км, граница Алматинской области-г.Аягоз), «Таскескен-Бахты» (0-75 км, поворот с.Таскескен-с.Урджар)», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве отмечают, что дороги закрыты для всех видов автотранспорта.

«В Алматинской области в связи с закрытием автодорог в ВКО закрыто движение для всех видов автотранспорта одном участке а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» (558-615 км, г.Учарал-граница ВКО)», — добавили в комитете.