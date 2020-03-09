Буктугутов назначен замакима ВКО

Алматы. 9 марта. КазТАГ — Шакарым Буктугутов назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«Распоряжением главы Восточного Казахстана Даниала Ахметова на должность заместителя акима области назначен Шакарым Буктугутов», — говорится в сообщении в понедельник.

Нового заместителя Даниал Ахметов представил в ходе совещания и отметил, что он является опытным управленцем и будет курировать сферу сельского хозяйства.

Шакарым Буктугутов родился 8 марта 1961 года в г. Кокшетау. В 1985 окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «инженер-механик», а также Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист».

Свою трудовую деятельность начинал слесарем, затем главным механиком управления «Усть-Каменогорскснаб». Работал на руководящих должностях в системе снабжения, сбыта и оптовой торговли.

В течение пяти лет возглавлял производственные предприятия – «Востокпром», Восточно-Казахстанское производственное объединение по производству напитков, а также АО «Адиль».

С 1997 по 2002 гг. работал заместителем акима г. Усть-Каменогорск. До 2006 года акимом г. Риддер. После возглавил антимонопольное управление области. В 2007 года был назначен акимом Усть-Каменогорска, затем 23 июля 2009 года начальником управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области. С 27 августа 2011 года член Совета Директоров АО «СПК «Ертіс». С 2015 до 2020 гг. занимал должность председателя Правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО».