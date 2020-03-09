Нацбанк и правительство сделали совместное заявление в связи с обрушением цен на нефть

Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ – Национальный банк и правительство сделали совместное заявление в связи с обрушением цен на нефть, передает корреспондент агентства.

«Разногласия между странами – основными экспортерами нефти ОПЕК+ (сделка между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, не входящими в организацию – КазТАГ) по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть. Сегодня, 9 марта 2020 года нефть марки Brent на мировых рынках торгуется в пределах $31-33 за барр, снизившись более чем на 30%. В этих условиях правительство и Национальный банк заявляют, что приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической стабильности и эффективности налогово-бюджетной политики, управление инфляционными процессами и сохранение социальной стабильности в стране», — говорится в распространенном пресс-службой Нацбанка РК в понедельник заявлении.

Как заверили регулятор и кабмин, «осуществляется регулярный мониторинг складывающейся ситуации на внешних рынках и влияния на экономику Казахстана».

«Для оперативного принятия и реализации необходимых решений создан штаб под руководством премьер-министра. Меры бюджетной политики правительства будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме. Будут приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов. Правительство и местные исполнительные органы особое внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги. Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая недопущение сокращения численности работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы», — заверили власти страны.

Отмечается, что в рамках своего мандата финансовый регулятор «имеет соответствующие ресурсы и будет принимать необходимые шаги по обеспечению стабильности цен путем ужесточения монетарной политики через повышение базовой ставки и проведение адекватной курсовой политики».

«Данные меры ограничат ускорение инфляции, позволят не допустить чрезмерной волатильности курса национальной валюты. Национальный банк для обеспечения стабилизации валютного рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге. Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке. Правительство и Национальный банк обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан», — сказано в совместном заявлении.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках страны – в настоящий момент продажа иностранной валюты в большинстве обменных пунктов приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.