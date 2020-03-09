Цены на нефть упали на 30%

Новости 95 0

Алматы. 9 марта. КазТАГ — Цены на нефть упали на 30%, сообщает Русская служба BBC.

«Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, затем стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель», — говорится в сообщении в понедельник.

Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут. Кроме того, больше не будут действовать и предыдущие договоренности, поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются.

В конце февраля стоимость Brent составляла около 50 долларов за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о развале сделки ОПЕК о сокращении добычи, она упала на 9% и приблизилась к 45 долларам.

Как отмечает Блумберг, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. Агентство при этом ссылается на прогноз Goldman Sachs, согласно которому котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

Банки стали беднее Банки стали беднее
1172

Напомним, Казахстан выступил против дополнительного ограничения добычи нефти из-за коронавируса.

Похожие материалы:

  1. Цена на нефть упала на 3% на фоне информации об отказе России сокращать добычу
  2. Цены на нефть понизились на ведущих мировых биржах
  3. Цены на нефть значительно повысились на ведущих мировых биржах
  4. Цены на нефть продолжают снижаться на ведущих мировых биржах
  5. Цены на нефть значительно повысились на ведущих мировых биржах

Новости партнеров

Загрузка...