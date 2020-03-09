Сегодняшняя ситуация с падением тенге – реакция «на негатив» на рынке нефти

Алматы. 9 марта. КазТАГ – Эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев, говоря про скачок курса доллара на фоне обвала цен на нефть, выразил мнение, что сегодняшняя ситуация с падением тенге – реакция «на негатив» на рынке.

«На данный момент стоимость нефти за 1 барр Brent $33. Это снижение на 27,5%. Падение достаточно серьезное, и связано с тем, что накануне сорвалась сделка ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи. Отыграет ли нефть свое падение или нет, пока не понятно, поскольку сейчас на рынке присутствует максимальный негатив. Я думаю, часть падения все же отыграется, хотя и не полностью, на завтра как минимум сохраняется вероятность, что цены останутся примерно на нынешних уровнях в 35-36$ за барр. Торги валютой сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничными выходными, поэтому то, что происходит в обменниках – это внебиржевой с дисконтом заложенный курс, который можем увидеть уже завтра на бирже. Причина падения цен на нефть все та же: на рынке присутствует шок предложения на фоне развивающейся истерии вокруг вспышки вируса, вследствие снижения деловой активности в Китае, который является одним из крупнейших потребителей нефти, и далее признаки развивающейся рецессии также наблюдаются во многих развитых странах», — сказал Бейсембаев корреспонденту агентства в понедельник.

По его словам, снижение деловой активности – это снижение потребления энергии, а снижение потребления энергии – это, соответственно, снижение потребления нефти.

«Сейчас трудно сказать, каким сложится на бирже курс USD/KZT 10 марта, когда откроется KASE, многое будет зависеть и от нашего регулятора, который, вероятно, выйдет с интервенциями для сглаживания резких колебаний и гашения панических настроений. Я все же думаю, что регулятор будет пытаться защищать обменный курс и не пускать его выше Т400. Однако при прочих равных условиях, если вдруг предположить, что Нацбанк все-таки не вмешается, а даст тенге ослабнуть, то можно исходить из сложившейся ситуации. То есть можно посмотреть на курс RUB/KZT, который сейчас сложился на уровне 5,6. При условии сохранения данного значения и курса USD/RUB на уровне 72-73, путем нехитрых математических манипуляций получаем курс USD/KZT в пределах Т403-408», — уточнил Бейсембаев.

Если же регулятор активно вмешается и не будет пускать курс выше 400, сохраняя его в пределах 395-398, то продолжение роста курса USDRUB отразится на RUBKZT, который снизится до 5,3-5,2.Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках страны – в настоящий момент продажа иностранной валюты в большинстве обменных пунктов приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках страны – в настоящий момент продажа иностранной валюты в большинстве обменных пунктов приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.