Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ — Еще три олимпийские лицензии на отборе по боксу в Аммане завоевали казахстанцы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Бронзовый призер юношеской Олимпиады по боксу Надежда Рябец квалифицировалась на большие Олимпийские игры в Токио. Она успешно выступила в четвертьфинале категории до 75 кг на азиатском отборе в Аммане (Иордания). За выход в полуфинал Надежда билась с соперницей из Вьетнама Ти Хуон Нгуен. (…) В итоге она одержала победу. Также в активе у нее лицензия, выход в полуфинал и гарантированная бронзовая медаль», — говорится в сообщении в понедельник.

Следующим, кому удалось завоевать путевку на Олимпиаду в Токио стал боксер Абильхан Аманкулов.

«В четвертьфинале Абильхан Аманкул (до 75 кг) встретился с соперником из Узбекистана Фанатом Кахрамоновым. Итогом противостояния стала победа Аманкула единогласным решением судей», — следует из сообщения.

Капитан команды Камшыбек Кункабаев также принес лицензию Казастану.

«Завершился длительный соревновательный день олимпийского отбора по боксу в Аммане. Последним поединком стала встреча в категории свыше 91 кг, в которой принял участие капитан команды Казахстана Камшыбек Кункабаев. Он встретился с Маймайити Айемаити из Китая. Итог — единогласная победа казахстанца, выход в полуфинал и путевка в Токио», — резюмируется в сообщении.

Теперь в активе команды Казахстана шесть лицензий. Ранее на ОИ-2020 отобрались Абылайхан Жусупов (до 69 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг) и Василий Левит (до 91 кг).