Усиление фитоконтроля на границе РФ и РК не связано с коронавирусом

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Нур-Султан. 9 марта. КазТАГ — Усиление фитосанитарного контроля на границе РФ и РК не связано с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Усиление фитосанитарного контроля на казахстанско-российской границе является логическим продолжением совместной работы МСХ РК и Россельхознадзора, начатой в прошлом году, поэтому, данные меры не имеют никакого отношения к ситуации с распространением вируса COVID-19», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По информации ведомства, казахстанская сторона в 2019 году вблизи границы с РФ создала 32 фитосанитарных контрольных пунктов для выявления нарушений  при ввозе в РК грузов сельхозназначения.

«Фитосанитарный контроль направлен на предотвращение проникновения вредителей сельхозкультур, которые вызывают заболевания растений», — поясняют в министерстве.

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