Алматы. 10 марта. КазТАГ – Более 560 тонн сельхозпродукции не разрешили ввезти в Казахстан из России и Ирана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Госинспекторы МСХ по карантину растений с 17 по 24 февраля 2020 года пресекли 26 попыток незаконного ввоза (более – КазТАГ) 566 тонн растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Из Российской Федерации без фитосанитарного сертификата пытались ввезти в Казахстан 54 тонн моркови, 10 тонн капусты, 40 тонн картофеля и свеклы, 20 тонн пшеницы, 19,5 тонн фруктов, а также цветы в количестве почти 2 тыс. единиц. Из Ирана на рынок Казахстана без фитосанитарного сертификата везли 174 тонн яблок и 249 тонн сухофруктов», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве уточнили, что, в соответствии с требованием законодательства в области карантина растений, ввоз указанной продукции на территорию Казахстана был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК.

«Ранее госинспекторы МСХ не пустили в Казахстан манго из Российской Федерации и миндаль из США. В частности, из РФ также без фитосанитарного сертификата в Казахстан пытались ввезти 2 тонны семян кунжута, более 20 тонн грецких орехов, фиников и сушенных манго, 39 тонн картофеля, почти 67 тонн подсолнечника и 58,5 куб. м пиломатериалов», — напомнили в минсельхозе.

Кроме этого, как уточнили в МСХ, с недействительным фитосанитарным сертификатом везли 2,3 тыс. тонн ячменя.

«Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность груза, на государственную границу республики прибыли 23,4 тонны кофейных зерен из Вьетнама и 86,6 тонны миндаля из США», — следует из сообщения.

В минсельхозе уточнили, что, в соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений, ввоз указанной продукции на территорию Казахстана был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

«В этот же период из-за отсутствия маркировок на упаковках, госинспекторы по карантину запретили ввоз из Узбекистана более 23 тонн фруктов, в том числе 6 тонн гранат, и 30 тонн моркови», — резюмируется в сообщении.